Мужчину по имени Сахайб Абу приговорили к 28 годам тюремного заключения из-за попытки отравить семилетнего принца Джорджа. Он знал, какое мороженое и в каком магазине любит королевский отпрыск, поэтому планировал отравить партию мороженого, чтобы убить мальчика.

В издании также добавляют, что сначала мужчина хотел отравить маленького принца, а потом поквитаться и со всей семьей.

Читайте также Третья ночь в больнице: как чувствует себя 99-летний принц Филипп после госпитализации

Британского злоумышленника арестовали

27-летний Сахайб Абу планировал убийство королевского престолонаследника еще во время пандемии коронавируса. О его замысле вовремя узнали правоохранительные органы из социальных сетей. Именно там он обсуждал план отравления. 9 июня его арестовали и с тех пор вели следствие. Впоследствии Сахайб признал свою вину и суд Великобритании назначил ему 28 лет заключения за решеткой.



Мужчина, который хотел отравить принца Джорджа / Фото Sky News

Что известно о покушениях на королевскую семью?

Это уже не первая попытка противников королевской семьи отравить ее представителей. В прошлом году появилась информация, что террористы из "Исламского государства" планируют отравить еду Кейт Миддлтон, которая часто самостоятельно покупает продукты в супермаркете.