Мужчину, который пытался отравить маленького принца Джорджа, посадили в тюрьму на 28 лет
Мужчину по имени Сахайб Абу приговорили к 28 годам тюремного заключения из-за попытки отравить семилетнего принца Джорджа. Он знал, какое мороженое и в каком магазине любит королевский отпрыск, поэтому планировал отравить партию мороженого, чтобы убить мальчика.
Источник:Sky News
В издании также добавляют, что сначала мужчина хотел отравить маленького принца, а потом поквитаться и со всей семьей.
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Британского злоумышленника арестовали
27-летний Сахайб Абу планировал убийство королевского престолонаследника еще во время пандемии коронавируса. О его замысле вовремя узнали правоохранительные органы из социальных сетей. Именно там он обсуждал план отравления. 9 июня его арестовали и с тех пор вели следствие. Впоследствии Сахайб признал свою вину и суд Великобритании назначил ему 28 лет заключения за решеткой.
Мужчина, который хотел отравить принца Джорджа / Фото Sky News
Что известно о покушениях на королевскую семью?
- Это уже не первая попытка противников королевской семьи отравить ее представителей. В прошлом году появилась информация, что террористы из "Исламского государства" планируют отравить еду Кейт Миддлтон, которая часто самостоятельно покупает продукты в супермаркете.
- Также в 2017 году женщина хотела похитить принца Джорджа из школы в Лондоне. К счастью, преступление не удалось, а у самой женщины подозревали психическое отклонение.
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