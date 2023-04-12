Навіщо Волошин закрився в труні
Блогер заявив, що завдяки цьому хотів зрозуміти, чи своє життя він проживає. На сторінці в Instagram Волошин розмістив відео з труною. Додамо, що близько півроку тому він одружився разом зі співачкою Анною Трінчер.
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У ролику Олександр Волошин показав, як лягає у труну, яку закривають. Блогер зізнався, що він провів у труні лише 5 хвилин, а коли вийшов звідти, то не міг стримати сліз:
Перші хвилини чомусь дуже хотілось плакати… Я ще стільки всього не зробив. Я лежав і думав про те, що я не зробив. Але я не задумувався навіть про те, про що я шкодую. Не про що не шкодую виходить. Все в моєму житті було ах*єнно,
– поділився думками Волошин.
Блогер нарвався на жорстку критику
Проте шанувальники ідею блогера не оцінили. Вони вважають, що цього не варто було робити, особливо коли в Україні триває війна. Що пишуть фанати:
- "Йди борони Україну! На чому хайпишся".
- "Подумайте тепер про тих хлопців молодих, які лежать тепер там довічно через кляту війну".
- "Який дебилізм. Нехай такі дебіли замінять хлопців на війні".
- "Це дуже погана прикмета... Навіть голлівудські актори відмовляються зніматись в труні. Сподіваюсь, омине".
- "Думаю, якщо є така сильна потреба відчути, що ти робиш в житті невірно, можна піти на війну – там смерті в очі дивляться щохвилини".
- "На що тільки не здатні блогери для активу в інсті… Жесть… Бога побійтеся, він сам знає коли ти маєш туди лягти… Ще й в такий страсний тиждень".
- "Давай у військкомат краще."
Нагадаємо, що нещодавно Олександр Волошин записав інтерв'ю з блогеркою Анною Алхім. Дівчина з усмішкою заявила, що слухає російську музику на стрімінгових платформах, спонсоруючи окупанта. Водночас українці обурилися позицією інфлюенсерки, яка нібито донатить на ЗСУ.