Навіщо Волошин закрився в труні

Блогер заявив, що завдяки цьому хотів зрозуміти, чи своє життя він проживає. На сторінці в Instagram Волошин розмістив відео з труною. Додамо, що близько півроку тому він одружився разом зі співачкою Анною Трінчер.

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У ролику Олександр Волошин показав, як лягає у труну, яку закривають. Блогер зізнався, що він провів у труні лише 5 хвилин, а коли вийшов звідти, то не міг стримати сліз:

Перші хвилини чомусь дуже хотілось плакати… Я ще стільки всього не зробив. Я лежав і думав про те, що я не зробив. Але я не задумувався навіть про те, про що я шкодую. Не про що не шкодую виходить. Все в моєму житті було ах*єнно,

– поділився думками Волошин.

Блогер нарвався на жорстку критику

Проте шанувальники ідею блогера не оцінили. Вони вважають, що цього не варто було робити, особливо коли в Україні триває війна. Що пишуть фанати:

"Йди борони Україну! На чому хайпишся".

"Подумайте тепер про тих хлопців молодих, які лежать тепер там довічно через кляту війну".

"Який дебилізм. Нехай такі дебіли замінять хлопців на війні".

"Це дуже погана прикмета... Навіть голлівудські актори відмовляються зніматись в труні. Сподіваюсь, омине".

"Думаю, якщо є така сильна потреба відчути, що ти робиш в житті невірно, можна піти на війну – там смерті в очі дивляться щохвилини".

"На що тільки не здатні блогери для активу в інсті… Жесть… Бога побійтеся, він сам знає коли ти маєш туди лягти… Ще й в такий страсний тиждень".

"Давай у військкомат краще."

Нагадаємо, що нещодавно Олександр Волошин записав інтерв'ю з блогеркою Анною Алхім. Дівчина з усмішкою заявила, що слухає російську музику на стрімінгових платформах, спонсоруючи окупанта. Водночас українці обурилися позицією інфлюенсерки, яка нібито донатить на ЗСУ.