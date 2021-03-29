Гитарист и креативный директор популярной группы The Hardkiss Вал Бебко показал милое фото, где позирует с женой Юлией и сыном Даниилом. Они прекрасно провели выходной и насладились временем, когда им удалось побыть вместе.

Звездные родители стараются как можно больше свободного времени проводить с сыном. Они устраивают совместные поездки, когда нет работы, получают удовольствие от уютной атмосферы дома. Новым совместным селфи Вал Бебко решил поделиться с поклонниками.

Интересно Юлия Санина откровенно рассказала о ревности мужа и жизни с его родителями

Новое семейное фото Юлии Саниной

Звездная семья сделала селфи в автомобиле. Вероятно, вместе отправились в короткое семейное путешествие на выходных. Юлия предстала перед камерой в синем вязаном свитере. Волосы собрала в небрежную прическу сзади, а на лице сделала легкий, едва заметный макияж.

Маленький Данила проницательно смотрел в камеру, очаровывая поклонников большими зелеными глазами. Все трое сделали забавные выражения лица и подняли подписчикам настроение.



Юлия Санина с мужем и сыном / Фото из инстаграма Вала Бебко

Вал и Юлия не часто распространяют в сети фото с сыном, поэтому такая публикация вызвала активные обсуждения в сети.