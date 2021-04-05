Я була така сердита, – Ніна Матвієнко зізналася, що чоловік забув про їхнє "золоте весілля"

На початку березня легендарна українська артистка Ніна Матвієнко відзначила 50 річницю весілля з Петром Гончарем. Донька Тоня публічно привітала батьків з річницею, а от сам чоловік забув про "золоте весілля".

Місяць тому міцному союзу народної артистки України Ніни Матвієнко та художника Петра Гончара виповнилося 50 років. З нагоди свята зіркова донька пари Тоня Матвієнко поділилася архівними фото батьків та навіть влаштувала сюрприз для мами замість тата.

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Виконавиця хіта "Квітка душа" впевнена, що чоловік забув про їхнє "золоте весілля", адже щороку саме вона нагадує йому про важливі сімейні дати, а цього року не стала.

Я така сердита була, що не нагадувала. Кожного року я кажу, в кого з дітей якого числа день народження, він нічого не пам'ятає! А цього разу думаю: "От хай сам згадає чи не згадає". Бо вже весь світ знає, а він – ні,

– поділилася співачка.

Ніна Матвієнко розповіла, що свято для них організували діти та онуки, що зібралися за одним столом, а донька Тоня принесла розкішні квіти, які чоловік вручив від свого імені. Це був букет з 51 трояндою, котрий і розтопив серце артистки: "Такі красиві, що я про все забула. До сліз красиво було".

"Мені здається, що діти так давно чекали на цю вечерю та зустріч. Я бачила, як вони повернулися в дитинство. Не ми повернули своє молоде життя, а діти повернули нашу юність через себе", – наголосила Ніна Матвієнко.

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Ніна Матвієнко розповіла про "золоте весілля": дивіться відео онлайн