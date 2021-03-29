Муж известной украинской певицы Наталки Карпы Евгений Терехов заболел коронавирусом. Артистка сейчас отдыхает в Египте, поэтому пока что не хочет возвращаться домой, чтобы не заразиться.

Герой АТО и муж украинской артистки Натальи Карпы Евгений Терехов подхватил коронавирус. Об этом сообщила знаменитость на своей странице.

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Мужчина Наталки Карпы болен коронавирусом

Сейчас украинская знаменитость отдыхает в Египте вместе с дочкой. Наталка Карпа сообщила, что как раз хотела возвращаться домой в объятия любимого мужчины, как он заболел коронавирусом. Поэтому, вероятно, она продолжит свой отдых.

"Вот, Египет нас схватил и не отпускает ... Первой причиной продолжить наш отпуск была плохая погода и локдаун, мол, для чего ехать в холод, где все закрыто ... Теперь, как уже собрались, и на тебе. У папочки COVID-19. Продолжаем наши каникулы, но куда лететь? Больше всего не люблю волнения на расстоянии ... Поэтому в этом мире все стоит на чаше весов", – написала Наталья Карпа.

Новостью о болезни поделился и сам Евгений Терехов на личной странице. Он только рассказал, что 28 марта было трудно, но на следующий день стало намного лучше. Также мужчина подчеркнул, что следует беречь близких и детей.

С начала пандемии – я всегда был на работе, всегда приходил на помощь тем, кто нуждался в этом ... Но, к сожалению, коронавирус пришел и ко мне. Новый штамм COVID-19 вносит свои коррективы в нашу жизнь ...

– написал человек Карпы.

Стоит отметить, что Наталка Карпа уже переболела коронавирусом в декабре 2020 года. Тогда она перенесла болезнь легко, симптомом было отсутствие вкуса.