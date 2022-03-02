24 лютого в українські домівки прийшла війна. Тепер тисячі матерів, жінок, дітей чекають рідних з війни. Багато хто героїчно загинув, захищаючи сім'ї, рідну землю. Багато хто прямо зараз перебуває в бою. Серед захисників Києва є актор Андрій Федінчик.

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Актор Андрій Федінчик у теробороні Києва

Про це розповіла його дружина Наталка Денисенко. Він бачиться з сім'єю дуже рідко, 15 хвилин на день. У сина акторів щодня від перевтоми починається істерика. Він каже: "Я не плачу, я злюся!". Плаче, бо хоче додому. Андрій (так звати сина Федінчика та Денисенко) не вірить, що вони колись повернуться додому, бо там "бомбьожка". Зіркова матуся намагається заспокоїти його, пояснює, але він постійно повторює лише цю фразу.

Я плачу зазвичай так, щоб він не бачив. Коли йду в душ (дякувати Богу за те, що така можливість є під час війни). Дівчата, коли хочеться сильно плакати – це треба робити так, щоб не було сильного зриву, але не перед тими хто слабший,

– поділилася Денисенко.

Федінчик розповів коханій, що людей в територіальній обороні дуже багато. Просяться навіть пенсіонери. Волонтерів зараз також достатньо. Зараз люди в різних куточках країни переживають чималі втрати. Це невимовний біль, на який український народ абсолютно не заслуговує.

У перші дні ми проклинали окупантів, а зараз український народ об'єднався і, як ніколи раніше, розуміє, що зовсім скоро "російському міру" настане кінець. Росія вже відрізана від цивілізованого світу і це лише початок. Ми все відбудуємо, Україна буде процвітати. А росіяни десятиліттями відповідатимуть за те, що зараз мовчать і бояться боротися з диктатором.

Андрій Федінчик долучився до тероборони / Фото з інстаграму Наталки Денисенко

Вже чимало відомих людей взяли до рук зброю, щоб захищати свою державу від російських загарбників, які цинічно нищать наші міста та села. Хто з зірок зараз воює – дізнавайтеся за посиланням.

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