24 февраля в украинские дома пришла война. Теперь тысячи матерей, женщин, детей ждут родных с войны. Многие героически погибли, защищая семьи, родную землю. Многие прямо сейчас находятся в бою. Среди защитников Киева есть актер Андрей Фединчик.

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Актер Андрей Фединчик в терробороне Киева

Об этом рассказала его супруга Наталья Денисенко. Он видится с семьей очень редко, 15 минут в день. У сына актеров каждый день от переутомления начинается истерика. Он говорит: "Я не плачу, я злюсь!". Плачет, потому что хочет домой. Андрей (так зовут сына Фединчика и Денисенко) не верит, что они когда-нибудь вернутся домой, потому что там "бомбежка". Звездная мамочка пытается успокоить его, объясняет, но он постоянно повторяет только эту фразу.

Я плачу обычно так, чтобы он не видел. Когда иду в душ (благодарение Богу за то, что такая возможность есть во время войны). Девушки, когда хочется сильно плакать – это нужно делать так, чтобы не было сильного срыва, но не перед теми, кто слабее,

– поделилась Денисенко.

Фединчик рассказал любимой, что людей в территориальной обороне очень много. Просятся даже пенсионеры. Волонтеров сейчас тоже достаточно. Сейчас люди в разных уголках страны переживают немалые потери. Это неописуемая боль, которой украинский народ абсолютно не заслуживает.

В первые дни мы проклинали оккупантов, а сейчас украинский народ объединился и, как никогда раньше, понимает, что совсем скоро "российскому миру" придет конец. Россия уже отрезана от цивилизованного мира и это только начало. Мы все отстроим, Украина будет преуспевать. А россияне будут десятилетиями отвечать за то, что сейчас молчат и боятся бороться с диктатором.

Андрей Фединчик присоединился к терробороне / Фото с инстаграммы Наталки Денисенко

Уже многие известные люди взяли в руки оружие, чтобы защищать свое государство от российских захватчиков, цинично уничтожающих наши города и села. Кто из звезд сейчас воюет – узнайте по ссылке.