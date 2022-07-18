Півтора місяця не бачилися: Наталка Денисенко показала, як її чоловік змінився на фронті

З перших днів війни український актор Андрій Федінчик служить у лавах ЗСУ. Він повернувся додому з фронту. У Києві його зустріла дружина Наталка Денисенко й показала, як змінився коханий за півтора місяця.

Передова й справді дуже змінила Андрія Федінчика. 37-річний актор не голиться – відпустив довгу бороду, але жагу до життя не втратив. Поряд з дружиною його очі світяться від щастя.

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Наталка Денисенко з чоловіком Андрієм Федінчиком / Фото з інстаграму акторки

Наталка Денисенко про зустріч з чоловіком після фронту

Акторка зізналася, що за півтора місяця розлуки змінився не тільки чоловік, а й вона сама, адже так скучила, що почала любити, цінувати ще сильніше.

Він приїхав. Півтора місяця ми не бачилися. Як я скучила, і які в мене зовсім інші почуття до мого чоловіка, я вам не можу передати. Мій захист, моя опора, мій наймудріший порадник. З тобою поряд, Андрій Федінчик, все завжди стає на свої місця,

– зворушливо написала Наталка Денисенко.

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Однак додала, що чоловік розповів їй чимало історій з передової, від яких кров у жилах холоне. Тож акторка нагадала своїй 37-тисячній аудиторії, якою ціною нам дається свобода.

"Наслухалась історій про війну. Це все дуже нелегко. Наші чоловіки буквально вигризають для нас вільне майбутнє. Мій чоловік, кожен воїн ЗСУ, ТрО, "Добробату" – герої. Ми маємо пам'ятати це завжди", – наголосила зірка серіалу "Кріпосна".