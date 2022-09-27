Таблетка від проблем, – чоловік MamaRika розповів секрети їхнього шлюбу

Cпівачка MamaRika та ведучий Сергій Середа виховують сина. У їхньому подружньому житті бувають проблеми, однак закохані намагаються до всього ставитися з гумором.

MamaRika (справжнє ім'я – Анастасія Кочетова) неодноразово казала, що вона та Сергій – "італійська парочка". Для емоційних гойдалок їм не потрібні приводи, але вони все одно не можуть одне без одного, тому постійно, коли щось не так, намагаються обговорювати це.

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Чоловік MamaRika розповів секрети їхнього шлюбу

Анастасія та Сергій є прикладом для багатьох молодих сімей. Разом з однорічним сином вони побували на благодійних гастролях за кордоном, постійно підтримують одне одного та допомагають.

Сергій Середа під час зйомок проєкту Improv Live Show, який 2 жовтня стартує на "Новому каналі", розповів один з голосних секретів їхніх стосунків.

Ми одне одного постійно підколюємо. Це ж не те, що лише я такий. Настя теж! У нас все побудовано на гуморі. Мені здається, що це така собі таблетка від проблем. Якщо щось погано чи важко, то це дуже допомагає,

– поділився Сергій.

"Я як молодий татко нікому не відкрию очі, що є недосипи, перевтома чи стреси. І, напевно, єдиний можливий вихід з цього стану – це просто бути на позитиві та ставитися до всього з гумором. Звісно, буває так, що один день я в гіршому настрої, а Настя – в кращому, і вона витягує мене з того стану. Буває, що навпаки. В цьому й полягає сила родини – коли ви разом і на одній хвилі. А в нашому випадку так і є! Ми разом веселимося, дуркуємо й підколюємо одне одного", – сказав Середа.

MamaRika та Сергій Середа з сином / Фото з інстаграму співачки