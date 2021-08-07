Артист балета полетел в летний отпуск с любимой на Мальдивские острова. Супруги не только нежатся на солнышке, но и активно проводят время.

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Екатерина и Александр учатся варить мыло, плавают в океане, занимаются снорклингом, танцуют на пляже. Даже там они занялись любимым делом Стоянова – рыбалкой. Мужчине удалось поймать маленькую акулу.

Александр Стоянов об акуле

"Я единственный на этой рыбалке поймал рыбу. Одну нам приготовили на следующий день, а акулу мы отпустили. Впервые в жизни держал в руках акулу. Поведение у нее очень отличается от обычных рыб", – рассказал Александр.

Стоянов добавил, что акулу нужно было очень крепко держать за жабры и хвост. Мужчина поймал рифовую акулу, которая не нападает на людей. Были зафиксированы случаи агрессии, но в основном их провоцировали люди.

"Такие акулы плавают возле нашего домика и чаще всего возле ресторана. Повар подкармливает их рыбкой. Там плавают габаритнее акулы – длиной 2 – 3 метра, но на людей они не нападают. Эта акула до последнего боролась за жизнь и делала это гораздо лучше других рыб. Но так получилось, что она проглотила крючок. Нам пришлось резать леску и вытаскивать крючок другой стороной, чтобы спасти ее. Если бы другие рыбы столько пробыли на суше, пока их спасают, то неизвестно, или очнулись бы. А эта, когда попала в воду, сразу начала плыть", – поделился артист балета.

Александр Стоянов спас акулу: смотрите видео онлайн​