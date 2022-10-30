Днями Олександр був вдома у батьків, де знайшов альбом з сімейними фотографіями. На одній з них блогер зображений разом з татом, якого ніколи не бачили підписники.

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Олександр Волошин вперше показав рідного тата

Вже понад 4 роки блогер взагалі не спілкується з рідним батьком. Причиною цього стало його ставлення до мами Олександра. Волошин казав, що тато з ножем накидався на маму, погрожував вбити.

Хоча блогер часто розповідав про тата, але ніколи не показував, як він виглядає. Лише днями Олександр показав фото, на якому зображений з татом під час святкування дня народження.



Чоловік Анни Трінчер показав тата / Скриншот інстаграм-сторіс Волошина



Чоловік Анни Трінчер показав тата / Скриншот інстаграм-сторіс Волошина

Нагадаємо, Анна Трінчер також не спілкується з рідним батьком. Чоловік теж погано ставився до її мами, погрожував. Бували моменти, коли мамі Анни доводилося переховуватися від чоловіка. Анна розповідала, коли їй було 11 років, тато пішов до іншої жінки, від якої мав доньку. Це стало найбільшою зрадою в житті дівчини й не загоїлося дотепер.