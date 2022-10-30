На днях Александр находился дома у родителей, где нашел альбом с семейными фотографиями. На одной из них блоггер изображен вместе с папой, которого никогда не видели подписчики.

Вас может заинтересовать Чуть не подрались: Анна Тринчер рассказала о первой после свадьбы ссоре с мужем

Александр Волошин впервые показал родного папу

Уже более 4 лет блогер вообще не общается с родным отцом. Причиной тому стало его отношение к маме Александра. Волошин говорил, что папа с ножом набрасывался на маму, угрожал убить.

Хотя блоггер часто рассказывал о папе, но никогда не показывал, как он выглядит. Лишь на днях Александр показал фото, на котором изображен с папой во время празднования дня рождения.



Муж Анны Тринчер показал папу / Скриншот инстаграм-сторис Волошина



Муж Анны Тринчер показал папу / Скриншот инстаграм-сторис Волошина

Напомним, Анна Тринчер также не общается с родным отцом. Муж тоже плохо относился к ее маме, угрожал. Бывали моменты, когда маме Анны приходилось скрываться от мужчины. Анна рассказывала, когда ей было 11 лет, папа пошел к другой женщине, у которой была дочь. Это стало самой большой изменой в жизни девушки и не зажило до сих пор.