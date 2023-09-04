Мені важко, – Анна Трінчер шокувала діагнозом, який її чоловіку поставив психіатр

Співачка Анна Трінчер у вересні минулого року вийшла заміж за блогера Олександра Волошина. Разом зіркове подружжя вже три роки й часом ділиться з підписниками труднощами, з якими стикається.

Так, співачка розповіла, що у її чоловіка проблеми зі здоров'ям. З'ясувалося, він ходить до психіатра. Про те, який діагноз лікар поставив Олександру – дивіться далі.

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Який діагноз психіатр поставив чоловіку Анни Трінчер

Як виявилось, у Волошина депресія з обсесивно-компульсивним розладом.

Не знаю, як описати точно свої емоції. Добре, що я хоча б знаю, що відбувається. Так, мені важко. Це мій чоловік, моя сім'я, яку я обрала і будую вже три роки. Моя опора і мій затишок,

– розповіла співачка.

Вона додала: "Скоро річниця нашого весілля і як сказав церемоніймейстер: "І в горі і в радості". Я впевнена, що ми все пройдемо разом".

Що відомо про стосунки Анни Трінчер та Олександра Волошина: головне

22 жовтня 2021 року блогер і бізнесмен Олександр Волошин зробив пропозицію коханій Анні Трінчер. Хлопець вручив дівчині обручку від бренду Cartier, яка коштує 2500 доларів.

Відомо, що рідні зірки не підтримали її рішення вийти заміж за блогера, тому вона посварилася з мамою і бабусею. Зараз же в Олександра чудові стосунки з рідними Анни. Перед весіллям наречені особисто запросили бабусю співачки на свято. Також Волошин приїжджав до мами коханої, щоб попросити в неї руку та серце доньки.

Виконавиця розповідала, що планує повінчатися з коханим.

Проблеми у стосунках зіркового подружжя

У серпні Анна Трінчер повідомила, що вони з чоловіком вирішили на деякий час роз'їхатись. З'ясувалось, що таке рішення закохані прийняли на сімейній сесії у психолога. Вони звернулися до спеціаліста, бо переживають кризу у стосунках.



Відомо, що в такий спосіб налагодити стосунки подружжю не вдалося, тому вони тепер знову живуть разом.