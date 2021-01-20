Після інавгурації Джо Байдена у Вашингтоні друга дружина політика Джилл Байден офіційно стала першою леді США. Попри новий статус та обов'язки господиня Білого дому не планує відмовлятися від викладання.

69-річна Джилл Байден 20 січня після церемонії інавгурації чоловіка Джо Байдена приступила до обов'язків першої леді США. 24 канал розповість про плани професорки на почесному посту та пояснить, чому нею захоплюється навіть Барак та Мішель Обами.

До теми Інавгурація Джо Байдена: образ першої леді Джилл Байден – фото

Чим Джилл Байден займеться у статусі першої леді США

Варто зазначити, що з 2009 до 2017 року Джо Байден обіймав посаду віцепрезидента США. У статусі другої леді Америки Джилл Байден продовжувала викладати курси англійської мови в Північному коледжі Вірджинії. Відмовлятися від педагогіки вона не планує й тепер, тим самим порушивши американську традицію, яка з'явилась понад 200 років тому.

У часи президентства Барака Обами Джилл Байден була консультантом з питань освіти. Тому перша леді США продовжить займатися питаннями освіти, а разом з тим і медицини. Вона є обличчям та засновницею організації "Ініціативи Байден по здоров'ю грудей", котра займається інформуванням молодих жінок про рак грудей та навіть допомагає боротися з онкологією.

"Я – жінка, яка працює. Викладання – це моя пристрасть. Це те, що я люблю робити. Я відчуваю, що я можу впоратися і з цим, і з усім іншим, що роблять перші леді", – повідомляла раніше Джилл Байден.

Варто зазначити, що заради президентської кампанії чоловіка Джилл Байден зробила паузу в викладанні. Вона допомагала команді коханого з організацією мітингів та залишається однією з найголовніших радників 46-го президента США Джо Байдена.