После инаугурации Джо Байдена в Вашингтоне вторая жена политика Джилл Байден официально стала первой леди США. Несмотря на новый статус и обязанности хозяйка Белого дома не планирует отказываться от преподавания.

69-летняя Джилл Байден 20 января после церемонии инаугурации мужа Джо Байдена приступила к обязанностям первой леди США. 24 канал расскажет о планах профессора на почетном посту и объяснит, почему ею восхищается даже Барак и Мишель Обамы.

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Чем Джилл Байден займется в статусе первой леди США

Стоит отметить, что с 2009 до 2017 года Джо Байден занимал должность вице-президента США. В статусе второй леди Америки Джилл Байден продолжала преподавать курсы английского языка в Северном колледже Вирджинии. Отказываться от педагогики она не планирует и теперь, тем самым нарушив американскую традицию, которая появилась более 200 лет назад.

Во времена президентства Барака Обамы Джилл Байден была консультантом по вопросам образования. Поэтому первая леди США продолжит заниматься вопросами образования, а вместе с тем и медицины. Она является лицом и основательницей организации "Инициативы Байден по здоровью груди", которая занимается информированием молодых женщин о раке груди и даже помогает бороться с онкологией.

"Я – женщина, которая работает. Преподавание – это моя страсть. Это то, что я люблю делать. Я чувствую, что я могу справиться и с этим, и со всем остальным, что делают первые леди", – сообщала ранее Джилл Байден.

Стоит отметить, что ради президентской кампании мужа Джилл Байден сделала паузу в преподавании. Она помогала команде любимого с организацией митингов и остается одной из главных советников 46-го президента США Джо Байдена.