У червоній сукні: Настя Каменських зачарувала яскравим новорічним образом

Українська співачка Настя Каменських позувала на камеру в яскравій червоній сукні. Таке вбрання точно підійде для корпоративу чи святкування Нового року.

Новорічні свята от-от розпочнуться, українські модниці вже обирають нові стильні аутфіти, якими зачаровуватимуть гостей. Один з варіантів показала Настя Каменських.

Дивіться також У вечірній сукні і з короною: Катерина Бужинська приголомшила новорічним образом

Новорічний look Насті Каменських

Виконавиця позувала на камеру на тлі величезних подарунків. NK одягнула обтислу сукню насиченого червоного кольору. Вбрання було без рукавів і мало спокусливий виріз на нозі, що додавали образові жіночності.

Волосся Каменських вклала у фірмові кучері, а на обличчі зробила макіяж з чорними стрілками на повіках і коричневою помадою на губах. Неординарним доповненням аутфіту стали довгі та масивні блискучі сережки.



Настя Каменських у червоній сукні / Фото з інстаграму співачки

У дописі артистка поділилася варіантами подарунків під ялинку, які точно сподобаються кожному.

Текст публікації Насті Каменських:

Підготувала для вас список класних новорічних подарунків, які сподобаються практично кожній людині: