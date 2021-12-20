Знаменитості розпочали підготовку до Нового року. В мережі вже дехто демонструє святкові образи, які чудово підійдуть для святкової вечірки.

Дивіться також Ірина Федишин позувала у смарагдовій сукні перед ялинкою: святкові фото з синами

Новорічний look Катерини Бужинської

Неординарний і вишуканий аутфіт показала Катерина Бужинська. У святковій локації артистка позувала в пишній біло-золотистій сукні зі спокусливим декольте та оголеними плечима. Такий look Катерина вирішила доповнити розкішними прикрасами – великою короною з камінням, намистом-чокером і сережками з зірками.

Волосся красуня-білявка вклала в локони, а на обличчі зробила макіяж з коричневими блискучими тінями й чорними стрілками на повіках, світлим блиском на губах.

Новорічний образ Катерини Бужинської / Фото з інстаграму співачки

У дописі виконавиця зізналася, що новорічну ніч зустрічатиме на сцені. Бужинська виступить в декількох закладах Трускавця, що на Західній Україні.