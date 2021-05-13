Червона доріжка YUNA-2021: найкращі образи українських знаменитостей

У столичному Палаці "Україна" 12 травня відгриміла довгоочікувана премія YUNA-2021. Українські музиканти отримали нагороди, ефектно виступили на сцені, а також продемонстрували найрозкішніші образи на червоній доріжці перед шоу.

Головна музична премія країни YUNA переносилась двічі через пандемію коронавірусу та посилений карантин у Києві. Та все це не стало перешкодою провести церемонію 12 травня 2021 року.

Варто знати YUNA-2021: переможці музичної премії

Подія, через карантинні обставини, проходила з дотриманням норм і правил (заповненою була тільки половина залу). Однак нагородження відбувалося офлайн, до того ж зірки мали змогу пройтися червоною доріжкою вперше за довгий час. Пропонуємо переглянути найкращі образи знаменитостей на YUNA-2021.

Червона доріжка церемонії



Джамала / Фото Укрінформу



Настя Каменських / Фото Укрінформу



Камалія з чоловіком й доньками / Фото Укрінформу



Lida Lee – відкриття року / Фото Укрінформу



Олег Кензов / Фото Укрінформу



Позитив / Фото Укрінформу



Оля Цибульська / Фото Укрінформу



Вєрка Сердючка з командою / Фото з інстаграму



Jerry Heil / Фото з інстаграму співачки