Червона доріжка YUNA-2021: найкращі образи українських знаменитостей

13 травня 2021 , 05:50
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Джерело:

Укрінформ

У столичному Палаці "Україна" 12 травня відгриміла довгоочікувана премія YUNA-2021. Українські музиканти отримали нагороди, ефектно виступили на сцені, а також продемонстрували найрозкішніші образи на червоній доріжці перед шоу.

Головна музична премія країни YUNA переносилась двічі через пандемію коронавірусу та посилений карантин у Києві. Та все це не стало перешкодою провести церемонію 12 травня 2021 року.

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Подія, через карантинні обставини, проходила з дотриманням норм і правил (заповненою була тільки половина залу). Однак нагородження відбувалося офлайн, до того ж зірки мали змогу пройтися червоною доріжкою вперше за довгий час. Пропонуємо переглянути найкращі образи знаменитостей на YUNA-2021.

Червона доріжка церемонії


Джамала / Фото Укрінформу


Настя Каменських / Фото Укрінформу


Камалія з чоловіком й доньками / Фото Укрінформу


Lida Lee – відкриття року / Фото Укрінформу


Олег Кензов / Фото Укрінформу


Позитив / Фото Укрінформу


Оля Цибульська / Фото Укрінформу


Вєрка Сердючка з командою / Фото з інстаграму 


Jerry Heil / Фото з інстаграму співачки

Автор: Марія Касій