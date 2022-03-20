Про трагедію стало відомо в мережі лише через тиждень після загибелі Павла. Відомо, що він, його батько та наречена вступили в лави територіальної оборони Чернігова з перших днів війни.

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Проте під час бомбардування стадіону 11 березня, на його території був батько з сином. Бійці потрапили під обстріл, а Павла привалило плитою. Медики оперативно госпіталізували постраждалих, але якщо батька Єременка вдалось врятувати, то Павло помер через добу у лікарняній палаті на руках у нареченої-іменинниці. 12 березня дівчина святкувала своє день народження. Після війни пара планувала зіграти весілля.

Його госпіталізували до лікарні з тяжкими травмами. Але того дня у Чернігові пропало світло. Зробити КТ не було можливості. Йому потрібно було робити операцію, але ми не встигли. 12 березня на руках нареченої він помер. Я досі в це не вірю,

– поділилася подруга та колега Павла Катерина Бойко.

Покійного Павла Єременка пам'ятають не лише як талановитого актора, а й благородну людину. Він провів безліч благодійних концертів для інтернатів, реабілітаційних центрів та шкіл. За 7 років йому вдалось провести 15 спектаклів, каже куратор соціального театру Марина Каранда.



Загинув актор Павло Єременко / Фото з особистого архіву сім'ї