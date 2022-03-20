О трагедии стало известно в сети только через неделю после гибели Павла. Известно, что он, его отец и невеста вступили в ряды территориальной обороны Чернигова с первых дней войны.

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Однако во время бомбежки стадиона 11 марта, на его территории был отет с сыном. Бойцы попали под обстрел, а Павла привалило плитой. Медики оперативно госпитализировали пострадавших, но если отца Еременко удалось спасти, то Павел умер через сутки в больничной палате на руках у невесты-именинницы. 12 марта девушка праздновала свой день рождения. После войны пара планировала сыграть свадьбу.

Его госпитализировали в больницу с тяжелыми травмами. Но в тот день в Чернигове пропал свет. Сделать КТ не было возможности. Ему нужно было делать операцию, но мы не успели. 12 марта на руках невесты он скончался. Я до сих пор в это не верю,

– поделилась подруга и коллега Павла Екатерина Бойко.

Покойного Павла Еременко помнят не только как талантливого актера, но и благородного человека. Он провел множество благотворительных концертов для интернатов, реабилитационных центров и школ. За 7 лет ему удалось провести 15 спектаклей, говорит куратор социального театра Марина Каранда.