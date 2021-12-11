Через відвідування Криму: російську гастролерку та її чоловіка затримали на кордоні

Російську гастролерку затримали на кордоні

Під час оформлення документів та проведення заходів контролю прикордонники встановили, що іноземці порушували порядок в'їзду на тимчасово окуповану територію Криму.

Також вони з'ясували, що жінка – російська виконавиця пісень, а її чоловік пов'язаний з організацією та забезпеченням виступів співаків. Подружжя прагнуло потрапити на територію України для проведення концерту.

Реакція Mary Gu

В інстаграмі блогерка Mary Gu (справжнє ім'я – Марія Гусарова) заявила, що її не пропускають в Україну й довелося скасувати концерт, який був запланований в Києві.

"Києве, термінові та дуже сумні новини. Концерт, який мав відбутися сьогодні, перенесуть на іншу дату у зв'язку з незалежними від нас обставинами. На жаль, мені відмовили у в'їзді на територію України. Я і моя команда приносимо вибачення. Квитки залишаться дійсними або за них повернуть кошти в повному обсязі", – написала співачка в інстаграм-сторіз.



Марія Гусарова про заборону в'їзду в Україну / Скриншот інстаграм-сторіз Марії Гусарової

Також дівчина додала, що її не впускають на територію України, не маючи на це жодних підстав. Артистку вже депортувати до Росії, однак там не віддають паспорт, поки не з'ясують всіх обставин.

Марія Гусарова про заборону в'їзду в Україну: дивіться відео онлайн

Текст публікації Державної прикордонної служби України:

Під час оформлення та необхідних заходів контролю прикордонники встановили, що іноземці порушували порядок в'їзду на тимчасово окуповану територію Криму, в т.ч. відвідуючи фестивалі, що проводилися на півострові у різні роки.

Також було з'ясовано, що жінка є російською виконавицею пісень, а чоловік пов'язаний з організацією та забезпеченням виступів співаків.

В Україну іноземці планували потрапити для проведення концерту.

За порушення норм українського законодавства росіянам відмовлено в перетині кордону та заборонено в’їзд на три роки. Вони залишали нашу країну відправившись у зворотному напрямку.