Російську гастролерку затримали на кордоні

Під час оформлення документів та проведення заходів контролю прикордонники встановили, що іноземці порушували порядок в'їзду на тимчасово окуповану територію Криму.

Також вони з'ясували, що жінка – російська виконавиця пісень, а її чоловік пов'язаний з організацією та забезпеченням виступів співаків. Подружжя прагнуло потрапити на територію України для проведення концерту.

Текст публікації Державної прикордонної служби України:

Під час оформлення та необхідних заходів контролю прикордонники встановили, що іноземці порушували порядок в'їзду на тимчасово окуповану територію Криму, в т.ч. відвідуючи фестивалі, що проводилися на півострові у різні роки.

Також було з'ясовано, що жінка є російською виконавицею пісень, а чоловік пов'язаний з організацією та забезпеченням виступів співаків.

В Україну іноземці планували потрапити для проведення концерту.

За порушення норм українського законодавства росіянам відмовлено в перетині кордону та заборонено в’їзд на три роки. Вони залишали нашу країну відправившись у зворотному напрямку.