Відповідний допис опублікували на фейсбук-сторінці Державної прикордонної служби України. Подружжю заборонили в'їзд на територію України терміном на 3 роки.
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Під час оформлення документів та проведення заходів контролю прикордонники встановили, що іноземці порушували порядок в'їзду на тимчасово окуповану територію Криму.
Також вони з'ясували, що жінка – російська виконавиця пісень, а її чоловік пов'язаний з організацією та забезпеченням виступів співаків. Подружжя прагнуло потрапити на територію України для проведення концерту.
Текст публікації Державної прикордонної служби України:
Під час оформлення та необхідних заходів контролю прикордонники встановили, що іноземці порушували порядок в'їзду на тимчасово окуповану територію Криму, в т.ч. відвідуючи фестивалі, що проводилися на півострові у різні роки.
Також було з'ясовано, що жінка є російською виконавицею пісень, а чоловік пов'язаний з організацією та забезпеченням виступів співаків.
В Україну іноземці планували потрапити для проведення концерту.
За порушення норм українського законодавства росіянам відмовлено в перетині кордону та заборонено в’їзд на три роки. Вони залишали нашу країну відправившись у зворотному напрямку.