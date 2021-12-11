Соответствующее сообщение опубликовали на фейсбук-странице Государственной пограничной службы Украины. Супругам запретили въезд на территорию Украины сроком на 3 года.
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Российскую гастролерку задержали на границе
Во время оформления документов и проведения мероприятий контроля пограничники установили, что иностранцы нарушали порядок въезда на временно оккупированную территорию Крыма.
Также они выяснили, что женщина – российская исполнительница песен, а ее муж связан с организацией и обеспечением выступлений певцов. Супруги старались попасть на территорию Украины для проведения концерта.
Реакция Mary Gu
В инстаграме блогер Mary Gu (настоящее имя – Мария Гусарова) заявила, что ее не пропускают в Украину и пришлось отменить концерт, который был запланирован в Киеве.
"Киев, срочные и очень печальные новости. Концерт, который должен был состояться сегодня, перенесут на другую дату в связи с независимыми от нас обстоятельствами. К сожалению, мне отказали во въезде на территорию Украины. Я и моя команда приносим извинения. Билеты останутся действительными или за них вернут средства в полном объеме", – написала певица в инстаграм-сторис.
Мария Гусарова о запрете въезда в Украину / Скриншот инстаграм-сторис Марии Гусаровой
Также девушка добавила, что ее не впускают на территорию Украины, не имея на это никаких оснований. Артистку уже депортировать в Россию, однако там не отдают паспорт, пока не выяснят все обстоятельства.
Мария Гусарова о запрете въезда в Украину: смотрите видео онлайн
Текст публикации Государственной пограничной службы Украины:
Во время оформления и необходимых мероприятий контроля пограничники установили, что иностранцы нарушали порядок въезда на временно оккупированную территорию Крыма, в т. ч. посещая фестивали, проводившиеся на полуострове в разные годы.
Также было выяснено, что женщина является российской исполнительницей песен, а мужчина связан с организацией и обеспечением выступлений певцов.
В Украину иностранцы планировали попасть для проведения концерта.
За нарушение норм украинского законодательства россиянам отказано в пересечении границы и запрещен въезд на три года. Они покидали нашу страну, отправившись в обратном направлении.