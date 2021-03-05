Ксенія Мішина зізналась, через що свариться з Олександром Еллертом

Учасниці першого сезону шоу "Холостячка" Ксенії Мішиній вдалось знайти кохання на проєкті та залишитися з гумористом Олександром Еллертом. Закохані давно живуть разом, однак спільний побут ніяк не позначився на їхніх стосунках. Акторка запевняє, що приводом для сварок стають лише ранні підйоми, адже вони обоє люблять поспати довше.

Після завершення романтичного реаліті-шоу Ксенія Мішина та Олександр Еллерт не приховують свої стосунки від прихильників і журналістів. У соціальних мережах закохані активно демонструють, як проводять вечори вдома та подорожують з дітьми. Вони здаються ідеальною парою, в якої не виникає конфліктів, однак актриса зізналась, що вони також сваряться.

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Через що Ксенія Мішина свариться з Олександром Еллертом

"Холостячка" розповіла, що найчастіше сперечається з коханим щодо того, хто повезе її сина Платона в школу. Вони ненавидять ранні підйоми й хочуть побути в ліжку довше, тому щоразу боряться за 10 хвилин сну. Акторка наголосила, що з усіма іншими сімейними обов'язками вони давно визначилися. Зірка пожартувала, що Еллерт не робить нічого, а вона – все. Однак тоді додала, що єдине, з чим чоловік не стане їй допомагати, це з миттям підлоги.

Він мені одразу сказав: "Ксюша, я ненавиджу мити підлогу, тому, будь ласка, давай цим будеш займатися ти". У всьому іншому він може мені допомогти, але підлога – це моя парафія,

– поділилась Ксенія Мішина.

Зазначимо, що про побут з Олександром Еллертом знаменитість розповідала ще наприкінці грудня минулого року. Тоді вона також зауважувала, що обранець ненавидить мити підлогу, тому він лише пилососить. Схоже, в акторки та гумориста дійсно ідеальна сім'я, адже за останні два місяці вони не знайшли нових приводів для суперечок.

Варто додати, що спільну мову знайшли й діти Мішиної та Еллерта – Платон і Еля. Гуморист заявив, що вони дружать, однак "з дитячими нюансами". Натомість в Елі склалися дуже теплі стосунки з коханою батька.

"У них є жіночі секретики. Вони обговорюють, який потрібен шампунь, чому батько так вчинив чи сказав щось різке всім", – розповів Олександр Еллерт.

Нагадаємо, що разом з дітьми Ксенія Мішина та Олександр Еллерт відпочивали в Домінікані. Разом вони каталися на квадроциклах і насолоджувалися фантастичними краєвидами та піщаними пляжами.