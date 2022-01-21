Через рік після одруження: Памела Андерсон розлучається з п'ятим чоловіком

21 січня 2022 , 09:54
Читать новость на русском

Джерело:

Rolling Stone

54-річна акторка Памела Андерсон через рік після весілля з Деном Гейхерстом подала на розлучення. Раніше молодший на 13 років чоловік працював у знаменитості охоронцем.

Памела Андерсон вирішила розірвати стосунки, які виникли під час карантину. Ден Гейгерст працював в акторки тілоохоронцем.

Читайте також Андре Тан пригадав, як сходив на невдале побачення після розлучення

Памела Андерсон розлучається з чоловіком

Схоже, що почуття та пристрасть, які виникли на самоізоляції, швидко згасли. ЗМІ повідомляють, що Андерсон подала на розлучення в Канаді, де жила з коханим після одруження. Акторка залишила спільний будинок подружжя й переїхала в Малібу до синів. 

"Памела любить так само щиро, як і живе", – прокоментував цю подію інсайдер. Такий короткий союз джерело назвало "пандемічним вихором", який вщух. 

Наразі ні акторка, ні її екскоханий не розповідають про розлучення. 


Ден Гейгерст і Памела Андерсон / Фото з інстаграму rastasanctuary

Історія кохання Памели Андерсон і Дена Гейгерста 

  • Памела та Ден познайомилися на початку карантину. З того часу вони цілодобово були разом, жили в селі Ледісміт, де народилася акторка.
  • Андерсон наголошувала, що знає коханого так добре, ніби вони вже сім років знайомі. 
  • Напередодні Різдва 2020 року закохані таємно одружилися
  • Весілля відбулося на задньому дворі будинку, де вони мешкали разом, в селі Ледісміт. 
  • Ексдружина Гейгерста звинувачувала Памелу в руйнуванні сім'ї. За словами жінки, Ден не працював в акторки охоронцем, а був робочим на ділянці в селі, де вона жила. 
  • Через 2 місяці після весілля подружжя дало інтерв'ю. Тоді Андерсон заявляла, що вона з коханим не вилазить з ліжка, натякаючи на шалену пристрасть у шлюбі. 
Автор: Христина Кобак