Через рік після одруження: Памела Андерсон розлучається з п'ятим чоловіком
Джерело:Rolling Stone
54-річна акторка Памела Андерсон через рік після весілля з Деном Гейхерстом подала на розлучення. Раніше молодший на 13 років чоловік працював у знаменитості охоронцем.
Памела Андерсон вирішила розірвати стосунки, які виникли під час карантину. Ден Гейгерст працював в акторки тілоохоронцем.
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Памела Андерсон розлучається з чоловіком
Схоже, що почуття та пристрасть, які виникли на самоізоляції, швидко згасли. ЗМІ повідомляють, що Андерсон подала на розлучення в Канаді, де жила з коханим після одруження. Акторка залишила спільний будинок подружжя й переїхала в Малібу до синів.
"Памела любить так само щиро, як і живе", – прокоментував цю подію інсайдер. Такий короткий союз джерело назвало "пандемічним вихором", який вщух.
Наразі ні акторка, ні її екскоханий не розповідають про розлучення.
Ден Гейгерст і Памела Андерсон / Фото з інстаграму rastasanctuary
Історія кохання Памели Андерсон і Дена Гейгерста
- Памела та Ден познайомилися на початку карантину. З того часу вони цілодобово були разом, жили в селі Ледісміт, де народилася акторка.
- Андерсон наголошувала, що знає коханого так добре, ніби вони вже сім років знайомі.
- Напередодні Різдва 2020 року закохані таємно одружилися.
- Весілля відбулося на задньому дворі будинку, де вони мешкали разом, в селі Ледісміт.
- Ексдружина Гейгерста звинувачувала Памелу в руйнуванні сім'ї. За словами жінки, Ден не працював в акторки охоронцем, а був робочим на ділянці в селі, де вона жила.
- Через 2 місяці після весілля подружжя дало інтерв'ю. Тоді Андерсон заявляла, що вона з коханим не вилазить з ліжка, натякаючи на шалену пристрасть у шлюбі.