Через правду про війну в Україні: сторінку Олі Полякової в інстаграмі заблокували
Джерело:фейсбук Олі Полякової
Співачка Оля Полякова активно висвітлювала в інстаграмі кадри звірств, які російська армія влаштувала в Україні. Через це її сторінку заблокували.
Українські знаменитості долучилися до боротьби з Росією на інформаційному фронті. Вони намагаються донести правду про події в Україні з допомогою соціальних мереж. Однак часто в мережі кадри з війни блокують через нібито пропаганду насильства.
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Сторінку Олі Полякової в інстаграмі заблокували
Оля Полякова є однією з тих жінок, які виїхали за кордон, але активно транслюють в мережі все те жахіття, яке відбувається на їхній землі. Зокрема, вона показувала моторошні знімки в інстаграмі. Тепер повідомила, що її акаунт заблокували.
Мене заблокували в інстаграмі! За правду! За свідчення жахливих злочинів російських окупантів в Україні! Але це не зупинить мене, як і всіх нас, в боротьбі проти російських покидьків на території нашої землі!
– емоційно висловилася виконавиця.
Тепер Полякова показуватиме злочини російської армії у фейсбуці.
Олю Полякову заблокували в інстаграмі / Скриншот сторінки артистки
Окрім того, українські зірки отримують погрози від росіян:
- репер Потап розповів, що отримував повідомлення з російських номерів з погрозами;
- телеведуча Маша Єфросиніна, ймовірно, за сприяння Миколи Баскова, звинувачується в платі за патріотичні висловлювання. У мережі поширюють інформацію про те, що її хтось купив за мільйон доларів;
- російський репер Тіматі на початку війни публічно погрожував співаку Максу Барських, який зараз займає проукраїнську позицію.