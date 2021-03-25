Через позов Меган Маркл: відоме фотоагенство на межі банкрутства

Відоме фотоагенство Splash News перебуває на межі банкрутства. Через позови принца Гаррі та Меган Маркл пішло багато коштів на адвокатів, тому зараз агенство може не витримати тиску.

Через позови Меган Маркл та принца Гаррі відоме фотоагенство Splash News опинилось на межі банкрутства. Про це оголосила його президентка Емма Керзон.

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Агенство може збанкрутувати

Емма Керзон повідомила, що агенство зараз має два незавершені судові процеси, через які почалися фінансові труднощі. Принц Гаррі та Меган Маркл є учасниками одного з них.

Через численні позови герцогів Сассекських Splash News наймали багатьох адвокатів, щоб виграти справу. Однак президентка фотоагенства заявила, що вони не можуть більше витрачати такі великі суми грошей.

Що відомо про попередній позов Меган Маркл