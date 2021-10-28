Через 6 років після розлучення: Оксана Муха розповіла про нове кохання

Популярна співачка зі Львова Оксана Муха зізналася, що вже 9 місяців у її житті є чоловік, з яким дуже добре. Однак пара не поспішає у стосунках. Закохані хочуть більше дізнатися один про одного, зрозуміти, що справді підходять.

Артистка рідко говорить про особисте життя на публіці. Вона прагне тримати своє щастя якомога далі від сторонніх очей. Майже через рік після початку стосунків Оксана наважилася розповісти про нового чоловіка у її житті.

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Оксана Муха про нове кохання

9 місяців тому в житті виконавиці з'явився новий чоловік: "Вже можна було б народити, але не варто рухатися такими швидкими кроками. Ми зрілі люди й все-таки хочеться ще набутися й зрозуміти один одного".

Новим обранцем Мухи став художник зі Львова. Він багато років жив за кордоном, працював у Німеччині.

Він дуже самодостатній. Він подобається мені, як особистість. Цікаве його мислення, сприйняття світу. У нас є багато спільного в людяності,

– поділилася Оксана.

Чоловік також розлучений, однак він розійшовся з дружиною, коли діти вже виросли. А Оксана розірвала попередні стосунки, коли син був маленький.

Він прекрасний. Але щастя любить тишу,

– зазначила артистка.

Оксана Муха про особисте життя: дивіться відео онлайн