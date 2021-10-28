Артистка редко говорит о личной жизни на публике. Она стремится держать свое счастье как можно дальше от посторонних глаз. Почти через год после начала отношений Оксана решилась рассказать о новом мужчине в ее жизни.
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Оксана Муха о новой любви
9 месяцев назад в жизни исполнительницы появился новый мужчина: "уже можно было бы родить, но не стоит двигаться такими быстрыми шагами. Мы зрелые люди и все-таки хочется еще побыть вместе и понять друг друга".
Новым избранником Мухи стал художник со Львова. Он много лет жил за границей, работал в Германии.
Он очень самодостаточен. Он нравится мне как личность. Интересно его мышление, восприятие мира. У нас есть много общего в человечности,
– поделилась Оксана.
Мужчина также разведен, однако он разошелся с женой, когда дети уже выросли. А Оксана разорвала предыдущие отношения, когда сын был маленьким.
Он прекрасен. Но счастье любит тишину,
– отметила артистка.
Оксана Муха о личной жизни: смотрите видео онлайн