Про проблему із серцем повідомила лікарям Інституту серця колега жінки – Ольга Сумська. Тій наказали терміново госпіталізувати Тетяну, аби встановити тент у серці. Операція пройшла успішно, і Шеліга вже почала процес одужання.

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У своєму фейсбуці 73-річна акторка подякувала Сумській, а також усім колегам і друзям за грошову підтримку, адже на операцію довелось зібрати близько 150 тисяч гривень. Слова подяки вона висловила і лікарям, які врятували її життя, зокрема і Борису Тодурову – лікарю-кардіохірургу, доктору медичних наук та заслуженому лікарю України.



Тетяна Шеліга мала передінфарктний стан / Фото з фейсбуку жінки

"Негайно везіть її до нас, поки не пізно! Часу немає, відлік на години", – за словами Тетяни, саме це сказав лікар Ользі Сумській, коли вона йому зателефонувала.

Відомість і геніальність хірурга не заважають йому залишатися простою і доступною у спілкуванні, співчутливою та розуміючою людиною – одним словом, Людиною з великої літери! І в реанімацію він до мене заходив, щоб усе пояснити і підбадьорити перед операцією, хоча має дуже багато пацієнтів,

– розповіла Тетяна Шеліга.

Вона додала, що коли біля керма стоїть Тодуров, то поруч поганих лікарів не може бути. "Занадто високу планку тримає і в Україні, і в світі!" – додала вона та зізналась, що любить його і хоче бачити його на своїй театральній постановці.



Тетяна Шеліга з лікарем Борисом Тодуровим / Фото з фейсбуку акторки

Що відомо про Тетяну Шелігу