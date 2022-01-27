О проблеме с сердцем сообщила врачам Института сердца коллега женщины – Ольга Сумская. Той дали указание срочно госпитализировать Татьяну, чтобы установить тент в сердце. Операция прошла успешно, и Шеллинга уже начала процесс выздоровления.

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В своем фейсбуке 73-летняя актриса поблагодарила Сумскую, а также всех коллег и друзей за денежную поддержку, ведь на операцию пришлось собрать около 150 тысяч гривен. Слова благодарности она выразила и врачам, которые спасли ее жизнь, в том числе и Борису Тодурову – врачу-кардиохирургу, доктору медицинских наук и заслуженному врачу Украины.



Татьяна Шелига имела предынфарктное состояние / Фото из фейсбука женщины

"Немедленно везите ее к нам, пока не поздно! Времени нет, отсчет на часы", – по словам Татьяны, именно это сказал врач Ольге Сумской, когда она ему позвонила.

Ведомость и гениальность хирурга не мешают ему оставаться простым и доступным в общении, сострадательным и понимающим человеком – одним словом, Человеком с большой буквы! И в реанимацию он ко мне заходил, чтобы все объяснить и утешить перед операцией, хотя имеет очень много пациентов,

– рассказала Татьяна Шелига.

Она добавила, что когда у руля стоит Тодуров, то рядом плохих врачей не может быть. "Слишком высокую планку держит и в Украине, и в мире!"– добавила она и призналась, что любит его и хочет видеть его на своей театральной постановке.



Татьяна Шелига с врачом Борисом Тодуровым / Фото из фейсбука актрисы

Что известно о Татьяне Шелиге