Двоє екоактивістів у футболках з написом Just Stop Oil "віддячили" королівській сім'ї за те, що Велика Британія використовує нафту та газ і наближає кліматичну катастрофу. Своєю "жертвою" вони обрали новоспеченого короля Чарльза ІІІ.

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Екоактивісти зарядили тортом у воскову фігуру Чарльза ІІІ

Активістами, які поцілили шоколадним тортом в обличчя воскової фігури Чарльза ІІІ в лондонському музеї мадам Тюссо, виявилися 20-річна Ейлід і 29-річний Том з Just Stop Oil. Їхня вимога – припинити постачання нафти й газу та приділити увагу екологічним реформам.

Наука очевидна. Вимоги прості: просто припинити постачання нафти та газу. Це шматок торта,

– вигукнув Том після акції.

У Just Stop Oil пообіцяли, що подібні перформанси будуть продовжуватися щодня й будь-де, доки уряд Великої Британії не розпочне боротися з кліматичною кризою.

Натомість у музеї мадам Тюссо заявили, що "служба безпеки швидко впоралася з інцидентом", але експозиція з королівською родиною тимчасово закрита.

Це не перший "харчовий протест" екоактивістів:

14 жовтня учасники руху Just Stop Oil облили томатним супом картину Ван Гога "Соняшники" , яка коштує 72,5 мільйони фунтів – майже 40 мільйонів доларів. У Національній галереї Лондона одна з активісток вигукнула: "Вас більше турбує захист картини? Чи захист нашої планети та людей? Пальне недоступне для мільйонів голодних і замерзлих сімей. Вони не можуть собі дозволити навіть розігріти банку супу";

, яка коштує 72,5 мільйони фунтів – майже 40 мільйонів доларів. У Національній галереї Лондона одна з активісток вигукнула: "Вас більше турбує захист картини? Чи захист нашої планети та людей? Пальне недоступне для мільйонів голодних і замерзлих сімей. Вони не можуть собі дозволити навіть розігріти банку супу"; після цього в німецькому музеї Барберіні екоактивісти облили картопляним пюре картину Клода Моне з серії "Стіжки сіна". Її оцінюють у 110 мільйонів доларів. "Люди голодують, люди замерзають, люди вмирають. Ми на порозі кліматичної катастрофи, а все, чого ви боїтеся – це томатний суп чи картопляне пюре на картині", – пролунало після перформансу.

Важливо! Обидві картини були під захисним склом, тож їх не пошкодили.