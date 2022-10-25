Двое экоактивистов в футболках с надписью Just Stop Oil "отблагодарили" королевскую семью за то, что Великобритания использует нефть и газ и приближает климатическую катастрофу. Своей "жертвой" они избрали новоиспеченного короля Чарльза ІІІ.

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Экоактивисты зарядили тортом в восковую фигуру Чарльза ІІІ

Активистами, которые попали шоколадным тортом в лицо восковой фигуры Чарльза ІІІ в лондонском музее мадам Тюссо, оказались 20-летняя Эйлид и 29-летний Том из Just Stop Oil. Их требование – прекратить поставки нефти и газа и уделить внимание экологическим реформам.

Наука очевидна. Требования просты: просто прекратить поставки нефти и газа. Это кусок торта,

– воскликнул Том после акции.

В Just Stop Oil пообещали, что подобные перформансы будут продолжаться каждый день и где угодно, пока правительство Великобритании не начнет бороться с климатическим кризисом.

В музее мадам Тюссо заявили, что "служба безопасности быстро справилась с инцидентом", но экспозиция с королевской семьей временно закрыта.

Это не первый "пищевой протест" экоактивистов:

14 октября участники движения Just Stop Oil облили томатным супом картину Ван Гога "Подсолнухи" , которая стоит 72,5 миллиона фунтов – почти 40 миллионов долларов. В Национальной галерее Лондона одна из активисток воскликнула: "Вас больше беспокоит защита картины? Или защита нашей планеты и людей? Горючее недоступно для миллионов голодных и замерзших семей. Они не могут себе позволить даже разогреть банку супа";

, которая стоит 72,5 миллиона фунтов – почти 40 миллионов долларов. В Национальной галерее Лондона одна из активисток воскликнула: "Вас больше беспокоит защита картины? Или защита нашей планеты и людей? Горючее недоступно для миллионов голодных и замерзших семей. Они не могут себе позволить даже разогреть банку супа"; после этого в немецком музее Барберини экоактивисты облили картофельным пюре картину Клода Моне из серии "Стога сена". Ее оценивают в 110 миллионов долларов. "Люди голодают, люди замерзают, люди умирают. Мы на пороге климатической катастрофы, а все, чего вы боитесь – это томатный суп или картофельное пюре на картине", – прозвучало после перформанса.

Важно! Обе картины были под защитным стеклом, поэтому их не повредили.