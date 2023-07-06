Цього разу в Шотландії: короля Чарльза III та Каміллу коронували вдруге – розкішні фото

У Шотландії пройшла друга коронація Чарльза III та королеви Камілли. Урочиста церемонія відбулася в Единбурзі.

Короля Великої Британії та Сполученого Королівства Чарльза III вдруге коронували у Шотландії. 5 липня в Единбурзі відбулася урочиста церемонія.

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Друга коронація Чарльза III

На церемонію зібралися члени монаршої родини – принц Вільям і Кейт Міддлтон, також були присутні члени шотландського уряду та інші гості.



Друга коронація / Фото з інстаграму королівської сім'ї

Усе розпочалося з Единбурзького замку – процесія звідти вирушила у супроводі королівської гвардії та варти до Собору Святого Джайлза.



Друга коронація / Фото з інстаграму королівської сім'ї

Під час церемонії Чарльзу III вручили символи влади Шотландії – корону, яку носила королева Марія у 1543, державний меч, який виготовили для нового короля, та скіпетр. З урочистою промовою виступив перший міністр Шотландії Хамза Юсаф.



Друга коронація / Фото з інстаграму королівської сім'ї

, монарх не одягнув корону під час церемонії, а лише взяв її в руки. Ймовірно, це тому, що Чарльз III автоматично став королем усіх земель Сполученого Королівства ще під час першої коронації у Лондоні.

Для події король і королева одягнули розкішні мантії Ордену Чортополоху – найпрестижнішого лицарського ордена Шотландії. Принц Вільям постав у військовій формі, з мантією, медалями й підв'язками. Кейт Міддлтон зачарувала блакитним ансамблем від Catherine Walker & Co.



Друга коронація / Фото з інстаграму королівської сім'ї

Наприкінці церемонії королівська сім'я вийшла до публіки в Единбурзькому замку. Відбувся урочистий салют з 21 гармати та повітряний парад від Королівських ВПС.



Друга коронація / Фото з інстаграму королівської сім'ї

Привітати короля зібралась велика публіка шотландців. Щоправда, не обійшлося без протестувальників – вони стояли з плакати "Не мій король".

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