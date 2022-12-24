После того, как Кейт Миддлтон, принц Уильям и Камилла получили новые звания от Чарльза III, принц Эндрю совсем утратил свои королевские обязанности. Вместо него полковником Гренадерской гвардии король назначил свою жену, а младшего брата попросил из Букингемского дворца.

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Чарльз ІІІ выгнал брата из Букингемского дворца

У принца Эндрю остается Виндзорский замок, где любила бывать Елизавета II, но теперь он будет самостоятельно финансировать свой персонал. Кроме того, МВД лишило его 3 миллиона фунтов стерлингов в год и круглосуточной вооруженной охраны.

Любое его присутствие во дворце официально завершено. Король дал понять. Он не является членом королевской семьи. Он сам по себе,

– говорится в источнике.

Интересно, что Букингемский дворец отказался от комментариев на эту тему.

Напомним, что принц Эндрю загремел в скандал из-за друга-миллиардера Джеффри Эпштейна, которого признали сексуальным преступником. Он занимался секс-торговлей и привлекал к проституции несовершеннолетних, а одна из его жертв Вирджиния Джуффре утверждает, что сын Елизаветы II тоже совершал над ней насилие. Герцог Йоркский якобы трижды изнасиловал ее 17-летнюю. Адвокаты же говорят, если и интим между ними был, то только с согласия обоих.

В ответ на иск Джуффре Ее Величество лишило сына всех военных званий и королевских патронажей. Позже, в феврале, Эндрю заплатил американцы более 7 миллионов фунтов стерлингов, чтобы "замять" дело и выпутаться из секс-скандала.