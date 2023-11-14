Страждав від булінгу, любить Гаррі Поттера та варені яйця: маловідомі факти з життя Чарльз III

Сьогодні, 14 листопада, король Великої Британії Чарльз III святкує свій 75-й день народження. Цікаво, що попри те, що він займається справами монарха, виявляється, Його Величність дуже творча особистість, яка має власний бренд віскі.

Так, до дня народження короля Великої Британії 24 Канал зібрав 7 маловідомих фактів з його життя. Детальніше про це – дивіться далі.

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Маловідомі факти з життя монарха

Чарльз III — перший спадкоємець, що здобував освіту поза королівським палацом. Він навчався в Hill House School у Лондоні та Cheam School у Хемпширі. Втім, у школі-інтернаті Чарльз страждав від булінгу через зовнішність.

Божечки, вони жахливі, не знаю, як можна бути такими паскудниками. Вони всю ніч жбурляються капцями або лупцюють мене подушками, перебігають через усю кімнату і б'ють мене щосили, а тоді мчать назад якомога швидше, будячи всіх у спальні. Я продовжую хотіти додому. Це місце — така діра,

– писав король.