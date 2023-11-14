Так, ко дню рождения короля Великобритании 24 Канал собрал 7 малоизвестных фактов из его жизни. Детальнее об этом – смотрите дальше.
Вас также может заинтересовать Погружение под воду и коралловые рифы: Кейт Миддлтон и принц Уильям захватили приключениями на Багамах
Малоизвестные факты из жизни монарха
- Чарльз III — первый наследник, получавший образование вне королевского дворца. Он учился в Hill House School в Лондоне и Cheam School в Хэмпшире. Но в школе-интернате Чарльз страдал буллингом из-за внешности.
Божечки, они ужасные, не знаю, как можно быть такими паскудниками. Они всю ночь швыряются тапочками или лупят меня подушками, перебегают через всю комнату и бьют меня изо всех сил, а потом мчатся назад как можно скорее, пробуждая всех в спальне. Я продолжаю хотеть домой. Это место – такая дыра,
– писал король.
- Отметим, что будущий монарх стал наследником престола в возрасте трех лет.
- Он обожает культовую серию фильмов о Гарри Поттере. Об этом Чарльз рассказал во время встречи с известной актрисой Джули Уолтерс, сыгравшей Молли Уизли.
- В 1980 году король выпустил детскую книгу "Стариган из Лохнагара", в которой рассказывается о мужчине, живущем в пещере на вершине горы и чуть не повлекшем катастрофу для местных пикси. Эту историю он придумал своим младшим братьям. Монарх также написал произведения на другие темы, такие как окружающая среда, путешествия, архитектура и даже работал над книгой рецептов.
- Известный как один из величайших художников Великобритании, Чарльз получил значительное признание за свое мастерство в рисовании акварелью. В основном король изображает пейзажи. Так, с 1997 по 2016 год за копии картин Чарльз заработал более 2 миллионов фунтов стерлингов.
- Монарх привередлив в еде. В частности, среди любимых блюд Чарльза есть сливы, вареные яйца и баранина из ризотто с лесными грибами.
- К тому же у Его Величества есть своя марка виски под названием Barrogill.