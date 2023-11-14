Кейт Міддлтон та принц Вільям у 2022 році навідали організацію Coral Vita, що стала лауреаткою премії Earthshot Prize. Принц і принцеса відправилися на Багами зі спеціальним візитом.

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Що Кейт і Вільям робили на Багамах

Принц та принцеса Уельські одягнули спеціальне спорядження та занурилися під воду. Вони не лише плавали навколо коралових рифів, а ще й висадили нові. Адже Coral Vita займається зокрема відновленням та порятунком цих утворень.

"Coral Vita робить неймовірну роботу з відродження наших океанів, даючи нове життя кораловим рифам, вирощуючи корали на суші, перш ніж висаджувати їх в океани. Цей метод дозволяє коралам зростати в 50 разів швидше, ніж традиційні методи. Корали життєво важливі для підтримки здорової екосистеми океану", – мовиться у підписі до відео.

Те, що ми робитимемо впродовж наступних 10 років, матиме вплив на планету впродовж наступної тисячі років,

– сказав принц Вільям.

Пригоди принца Вільяма та Кейт Міддлтон на Багамах: дивіться відео онлайн

Додамо, що у березні 2022 королівське подружжя теж занурювалось під воду – вони плавали з акулами, які не становлять загрози для людей. Так принц Вільям та Кейт Міддлтон подякували жителям Белізу у Центральній Америці. Також пара оглядала Великий бар'єрний риф.