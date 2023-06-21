Король Чарльз III привітав сина Вільяма з днем народження: теплий кадр, якого не бачили раніше

Принц Вільям святкує день народження – йому виповнився 41 рік. Король Чарльз III зворушливо привітав його та показав фото, якого не було в мережі.

Спадкоємець британського короля принц Вільям святкує день народження. Чарльз III та королева Камілла привітали його у зворушливому дописі.

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Принцу Вільяму – 41

Король та королева одними з перших надіслали принцові Вільяму символічне привітання. На сторінці з'явилося фото іменинника з батьком.

Цей знімок зроблений під час репетиції коронації, тому раніше його не було в мережі. Принц Вільям у кадрі допомагає батьку з золотою мантією. Як пишуть шанувальники, це фото відображає не королівських осіб, а люблячого тата й сина.

Вітаю принца Уельського з днем народження сьогодні!

– привітав Вільяма монарх.



Король Чарльз III та принц Вільям / Фото з інстаграму королівської сім'ї

Яку роль принц Вільям відігравав на коронації