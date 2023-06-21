Наследник британского короля принц Уильям отмечает день рождения. Чарльз III и королева Камилла приветствовали его в трогательном сообщении.

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Принцу Уильяму – 41

Король и королева одними из первых прислали принцу Уильяму символическое приветствие. На странице появилось фото именинника с отцом.

Этот снимок сделан во время репетиции коронации, поэтому его ранее не было в сети. Принц Уильям в кадре помогает отцу с золотой мантией. Как пишут поклонники, это фото отображает не королевских особ, а любящего папу и сына.

Поздравляю принца Уэльского с днем рождения сегодня!

– приветствовал Уильяма монарх.



Король Чарльз III и принц Уильям / Фото из инстаграма королевской семьи

Какую роль принц Уильям играл на коронации