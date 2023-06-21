Спадкоємець британського короля принц Вільям святкує день народження. Чарльз III та королева Камілла привітали його у зворушливому дописі.
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Принцу Вільяму – 41
Король та королева одними з перших надіслали принцові Вільяму символічне привітання. На сторінці з'явилося фото іменинника з батьком.
Цей знімок зроблений під час репетиції коронації, тому раніше його не було в мережі. Принц Вільям у кадрі допомагає батьку з золотою мантією. Як пишуть шанувальники, це фото відображає не королівських осіб, а люблячого тата й сина.
Вітаю принца Уельського з днем народження сьогодні!
– привітав Вільяма монарх.
Король Чарльз III та принц Вільям / Фото з інстаграму королівської сім'ї
Яку роль принц Вільям відігравав на коронації
- Нагадаємо, урочиста коронація Чарльза III відбулась 6 травня. Під час церемонії принц Вільям допоміг єпископам одягнути на батька монаршу мантію.
- Після проголошення Чарльза III королем принц Уельський став навколішки та виголосив обіцянку у своїй вірності монарху. Вільям встав та поцілував батька у щоку, що зачарувало публіку.