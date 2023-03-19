Перший День матері без королеви: Чарльз III зворушив архівним знімком з Єлизаветою II
Джерело:королівська сім'я
У Великій Британії 19 березня святкують День матері. З цієї нагоди король Чарльз III і королева-консорт Камілла поділилися зворушливими фото.
У Великій Британії День матері святкують в іншу дату, аніж у світі – 19 березня. Сьогодні з сімейним святом привітанням поділився Чарльз III і королева-консорт Камілла.
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Король Чарльз III і Камілла вітають з Днем матері
На офіційній сторінці королівської родини Чарльз III та його дружина опублікували особливі для світлини. Король показав архівний кадр, на якому зображений разом з покійною Єлизаветою II. На цій світлині Чарльз III – ще малюк.
Єлизавета II з сином / Фото з інстаграму королівської сім'ї
Королева-консорт Камілла також зворушила своїм знімком. На архівному фото вона позувала поруч з мамою Розалінд Шенд. Ненька Камілли померла ще у 1994 році.
Камілла з мамою / Фото з інстаграму королівської сім'ї
У підписі до знімків Чарльз III вшанував не тільки свою покійну матір, але й усіх матусь, що живі, чи спочивають.
Всім матерям усюди та тим, хто сьогодні сумує за своїми мамами, – ми думаємо про вас та бажаємо вам особливого Дня матері.
- Додамо, після смерті Єлизавети II про неї згадують особливими символічними способами. Зокрема, вдягають її прикраси на публічні заходи та події.
- Кілька днів тому королева-консорт Камілла здійснила публічний вихід з королем Чарльзом III до Вестмінстерського абатства у Лондоні. Вона одягнула яскраву сукню, яку доповнила брошкою з діамантами та сапфіром, що належала Єлизаветі II.