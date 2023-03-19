Перший День матері без королеви: Чарльз III зворушив архівним знімком з Єлизаветою II

У Великій Британії 19 березня святкують День матері. З цієї нагоди король Чарльз III і королева-консорт Камілла поділилися зворушливими фото.

У Великій Британії День матері святкують в іншу дату, аніж у світі – 19 березня. Сьогодні з сімейним святом привітанням поділився Чарльз III і королева-консорт Камілла.

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Король Чарльз III і Камілла вітають з Днем матері

На офіційній сторінці королівської родини Чарльз III та його дружина опублікували особливі для світлини. Король показав архівний кадр, на якому зображений разом з покійною Єлизаветою II. На цій світлині Чарльз III – ще малюк.



Єлизавета II з сином / Фото з інстаграму королівської сім'ї

, це перший День матері, який Чарльз III проведе без неньки. 8 вересня 2022 року Єлизавета II померла, а рівно пів року тому, 19 вересня, відбулося прощання з монархинею, яка правила країною 70 років.

Королева-консорт Камілла також зворушила своїм знімком. На архівному фото вона позувала поруч з мамою Розалінд Шенд. Ненька Камілли померла ще у 1994 році.



Камілла з мамою / Фото з інстаграму королівської сім'ї

У підписі до знімків Чарльз III вшанував не тільки свою покійну матір, але й усіх матусь, що живі, чи спочивають.

Всім матерям усюди та тим, хто сьогодні сумує за своїми мамами, – ми думаємо про вас та бажаємо вам особливого Дня матері.