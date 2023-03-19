В Великобритании День матери празднуют в другую дату, чем в мире – 19 марта. Сегодня с семейным праздником поздравлением поделился Чарльз III и королева-консорт Камилла.

К слову На корабле и в воздушной академии: 17-летняя принцесса Испании пройдет 3-летняя военная учеба

Король Чарльз III и Камилла поздравляют с Днем матери

На официальной странице королевской семьи Чарльз III и его супруга опубликовали особые фотографии. Король показал архивный кадр, на котором изображен вместе с покойной Елизаветой II. На этой фотографии Чарльз III – еще малыш.



Елизавета II с сыном / Фото из инстаграма королевской семьи

Заметим, это первый День матери, который Чарльз III проведет без мамы. 8 сентября 2022 года Елизавета II умерла, а ровно пол года назад, 19 сентября, состоялось прощание с монархиней, правившей страной 70 лет.

Королева-консорт Камилла также тронула своим снимком. На архивном фото она позировала рядом с мамой Розалинд Шенд. Мамочка Камиллы скончалась еще в 1994 году.



Камилла с мамой / Фото из инстаграма королевской семьи

В подписи к снимкам Чарльз III почтил не только свою покойную мать, но и всех мам, живущих или покоящихся.

Всем матерям повсюду и тем, кто сегодня скучает по своим мамам, мы думаем о вас и желаем вам особого Дня матери.