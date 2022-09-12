Король Чарльз III очолив процесію за труною Єлизавети II: в Единбурзі прощаються з королевою
Джерело:інстаграм королівської сім'ї
Ввечері 11 вересня труна з тілом Єлизавети II прибула до Единбурга. Сьогодні відбулась процесія від Голірудгаузу до собору Святого Джайлза.
Труна з тілом Її Величності перебула ніч у палаці Голірудгауз. Вже сьогодні, 12 вересня, на передньому дворі палацу сформували процесію.
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Чарльз III очолив процесію, яка йшла за труною королеви
Жалобна хода йшла Королівською милею від Голірудгауз до собору Святого Джайлза. Процесію очолив король Чарльз III, поруч з ним були інші діти королеви – принцеса Анна, принц Ендрю та принц Едвард.
Всі вони були одягнені у військову форму окрім Ендрю, який перестав бути членом королівської сім'ї через секс-скандал з Епштейном.
Труна Єлизавети II рухалася на катафалку, поряд з нею йшла група носіїв та Рота королівських лучників. В Единбурзькому замку дали залп із 21 гармати. Уздовж процесії вишикувались тисячі людей, аби побачити королеву.
Відео процесії:
Труна королеви пробуде у соборі добу
Згодом труну з тілом Єлизавети II доставили до собору Святого Джайлза та розмістили на дерев'яну платформу. На труну поклали корону Шотландії, яку часто одягала Її Величність на урочисті церемонії.
У храмі відбулась чергова поминальна служба. На ній була присутня й прем'єр-міністерка Ліз Трасс. Після закінчення богослужіння королівська родина від'їхала у свої палаци, тоді як труна з королевою пробуде в соборі ще 24 години.
Остання подорож королеви: коротко
- 11 вересня о 10:00 труна з тілом Єлизавети II покинула Балморал. Процесія їхала до Единбурга шість годин та зрештою прибула. По дорозі люди в містах і селах прощались з королевою.
- Завтра, 13 вересня, труну відвезуть в аеропорт і відправлять до Лондона. За планом, труну мають привезти до Лондона 13 вересня о 20:00. Біля Букінгемського палацу її зустрінуть король Чарльз III та королева-консорт Камілла.
- 14 вересня в Лондоні розпочнуться етапи похоронної процесії. Спершу з Її Величністю прощатимуться у Вестмінстер-холі, перед цим містом пройде церемоніальна хода. О 15:00 труна прибуде до Вестмінстерського абатства, де архієпископ Кентерберійський проведе службу. Після цього британці 4 дні матимуть можливість попрощатись з королевою.