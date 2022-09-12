Король Чарльз III очолив процесію за труною Єлизавети II: в Единбурзі прощаються з королевою

Ввечері 11 вересня труна з тілом Єлизавети II прибула до Единбурга. Сьогодні відбулась процесія від Голірудгаузу до собору Святого Джайлза.

Труна з тілом Її Величності перебула ніч у палаці Голірудгауз. Вже сьогодні, 12 вересня, на передньому дворі палацу сформували процесію.

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Чарльз III очолив процесію, яка йшла за труною королеви

Жалобна хода йшла Королівською милею від Голірудгауз до собору Святого Джайлза. Процесію очолив король Чарльз III, поруч з ним були інші діти королеви – принцеса Анна, принц Ендрю та принц Едвард.

Всі вони були одягнені у військову форму окрім Ендрю, який перестав бути членом королівської сім'ї через секс-скандал з Епштейном.

Труна Єлизавети II рухалася на катафалку, поряд з нею йшла група носіїв та Рота королівських лучників. В Единбурзькому замку дали залп із 21 гармати. Уздовж процесії вишикувались тисячі людей, аби побачити королеву.

Відео процесії:

Труна королеви пробуде у соборі добу

Згодом труну з тілом Єлизавети II доставили до собору Святого Джайлза та розмістили на дерев'яну платформу. На труну поклали корону Шотландії, яку часто одягала Її Величність на урочисті церемонії.

У храмі відбулась чергова поминальна служба. На ній була присутня й прем'єр-міністерка Ліз Трасс. Після закінчення богослужіння королівська родина від'їхала у свої палаци, тоді як труна з королевою пробуде в соборі ще 24 години.

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