Известная американская рэперша Cardi B рассказала о том, как начались ее отношения с рэпером Offset. Она призналась, что первая искра возникла во время работы над общим треком.

Отношения знаменитой американской хип-хоп исполнительницы Cardi B и рэпера Offset окутаны различными слухами и скандалами. Несмотря ни на что пара остается вместе. Недавно звезда рассказала о том, как именно начались эти отношения.

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Начало романа Cardi B и рэпера Offset

Рэперша рассказала, что встречалась с коллегой ради записи их совместного трека Um Yea. По словам Cardi B, тогда Offset не переставал смотреть на нее с улыбкой на лице. Во время совместной работы и возникла химия между парой.

Cardi B добавила, что тогда они поняли, что чрезвычайно сильно привлекают друг друга. Скрыть сильные чувства знаменитостям не удалось.

Он смотрел на меня, типа: "О, черт, крошка!". Итак, чем закончилась эта история любви? Потом мы занялись сексом. Мы сделали это сразу после записи песни. Вот так,

– огорошила рэперша.

Отношения Cardi B и Offset