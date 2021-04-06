Cardi B рассказала, как закрутила роман с мужем Offset
Известная американская рэперша Cardi B рассказала о том, как начались ее отношения с рэпером Offset. Она призналась, что первая искра возникла во время работы над общим треком.
Источник:Hollywood Life
Отношения знаменитой американской хип-хоп исполнительницы Cardi B и рэпера Offset окутаны различными слухами и скандалами. Несмотря ни на что пара остается вместе. Недавно звезда рассказала о том, как именно начались эти отношения.
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Начало романа Cardi B и рэпера Offset
Рэперша рассказала, что встречалась с коллегой ради записи их совместного трека Um Yea. По словам Cardi B, тогда Offset не переставал смотреть на нее с улыбкой на лице. Во время совместной работы и возникла химия между парой.
Cardi B добавила, что тогда они поняли, что чрезвычайно сильно привлекают друг друга. Скрыть сильные чувства знаменитостям не удалось.
Он смотрел на меня, типа: "О, черт, крошка!". Итак, чем закончилась эта история любви? Потом мы занялись сексом. Мы сделали это сразу после записи песни. Вот так,
– огорошила рэперша.
Отношения Cardi B и Offset
- В октябре 2017 года Offset сделал Cardi B предложение, впоследствии они поженились.
- 10 июля 2018 года у них родилась дочь Калчер.
- В том же году супруги оказались на грани разрыва из-за вероятной измены мужа, но через некоторое время они сошлись.
- В сентябре 2020 года Cardi B неожиданно подала документы на развод. Причиной стали недоразумения и постоянные ссоры.
- И через месяц пару заметили за поцелуями на вечеринке по случаю дня рождения исполнительницы. Рэпер извинился перед ней и подарил дорогую машину.
- Впоследствии Cardi B отменила развод с Offset.
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