Cardi B показала колекцію брендових сумок 2-річної доньки: бурхлива реакція мережі

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Джерело:

інстаграм Cardi B

Популярна американська виконавиця Cardi B виховує доньку Калчер, якій 2 роки. Зірка опублікувала відео, де показала колекцію сумок, які купує дитині. Користувачі неоднозначно реагують на ролик.

У липні 2018 року американська реперка Cardi B та її чоловік Offset стали батьками донечки Калчер Кіарі Сефас. З того часу артистка не шкодує грошей на дівчинку та балує її дорогим брендовими речами й іншими подарунками.

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Колекція сумок доньки Cardi B

Реперка зняла відео та виклала його на особистій сторінці. В ньому вона показала безліч дорогих сумок, які придбала для 2-річної Калчер. Серед них є сумки від брендів Chanel і Dior.

Ось, що відбувається, коли Бог дав тобі дівчинку, про яку я завжди мріяла. Я купую більше для неї, ніж для себе,
– написала під роликом Cardi B.

Зазначимо, дівчинка має свій акаунт в інстаграмі, над яким працює зіркова матуся. Там вона публікує кумедні та миловидні домашні відео й фото, а також світлини Калчер у трендових образах та вбраннях від іменитих брендів.

Реакція мережі

Фоловери знаменитої реперки по-різному відреагували на відеоролик. Багато хто нормально сприйняв публікацію Cardi B або пожартував на цю тему:

  • "Мило";
  • "Не цікавишся усиновленням 34-річного? Запитую про себе";
  • "Калчер, не позичиш рожеву сумочку?";
  • "І чому я не народилась у багатій сім'ї";
  • "Це дуже мило";
  • "Калчер – королева моди".

Однак багато користувачів мережі обурені такими дорогими покупками для 2-річної дитини.

  • "Що вона робитиме з цими сумками?";
  • "Непотрібна трата грошей";
  • "Чому їх так багато? Вона ж просто дитина. Будь розумнішою";
  • "Коли люди борються за життя, вона витрачає гроші даремно";
  • "Вона навіть не зможе їх носити".