Популярная американская исполнительница Cardi B воспитывает дочь Калчер, которой 2 года. Звезда опубликовала видео, где показала коллекцию сумок, которые покупает ребенку. Пользователи неоднозначно реагируют на ролик.

В июле 2018 года американская реперша Cardi B и ее муж Offset стали родителями дочери Калчер Киари Сефас. С тех пор артистка не жалеет денег на девочку и балует ее дорогим брендовыми вещами и другими подарками.

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Коллекция сумок дочки Cardi B

Рэперша сняла видео и выложила его на личной странице. В нем она показала множество дорогих сумок, которые приобрела для 2-летней Калчер. Среди них есть сумки от брендов Chanel и Dior.

Вот, что происходит, когда Бог дал тебе девочку, о которой я всегда мечтала. Я покупаю больше для нее, чем для себя,

– написала под роликом Cardi B.

Отметим, девочка имеет свой аккаунт в инстаграме, над которым работает звездная мамочка. Там она публикует забавные и миловидные домашние видео и фото, а также фотографии Калчер в трендовых образах и нарядах от именитых брендов.

Реакция сети

Фолловеры знаменитой рэперши по-разному отреагировали на видеоролик. Многие нормально восприняли публикацию Cardi B или пошутили на эту тему:

"Мило";

"Не интересуешься усыновлением 34-летнего? Спрашиваю о себе";

"Калчер, не одолжишь розовую сумочку?";

"И почему я не родилась в богатой семье";

"Это очень мило";

"Калчер – королева моды".

Однако многие пользователи сети возмущены такими дорогими покупками для 2-летнего ребенка.