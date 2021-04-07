Cardi B показала коллекцию брендовых сумок 2-летней дочери: бурная реакция сети
Популярная американская исполнительница Cardi B воспитывает дочь Калчер, которой 2 года. Звезда опубликовала видео, где показала коллекцию сумок, которые покупает ребенку. Пользователи неоднозначно реагируют на ролик.
Источник:инстаграм Cardi B
В июле 2018 года американская реперша Cardi B и ее муж Offset стали родителями дочери Калчер Киари Сефас. С тех пор артистка не жалеет денег на девочку и балует ее дорогим брендовыми вещами и другими подарками.
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Коллекция сумок дочки Cardi B
Рэперша сняла видео и выложила его на личной странице. В нем она показала множество дорогих сумок, которые приобрела для 2-летней Калчер. Среди них есть сумки от брендов Chanel и Dior.
Вот, что происходит, когда Бог дал тебе девочку, о которой я всегда мечтала. Я покупаю больше для нее, чем для себя,
– написала под роликом Cardi B.
Отметим, девочка имеет свой аккаунт в инстаграме, над которым работает звездная мамочка. Там она публикует забавные и миловидные домашние видео и фото, а также фотографии Калчер в трендовых образах и нарядах от именитых брендов.
Реакция сети
Фолловеры знаменитой рэперши по-разному отреагировали на видеоролик. Многие нормально восприняли публикацию Cardi B или пошутили на эту тему:
- "Мило";
- "Не интересуешься усыновлением 34-летнего? Спрашиваю о себе";
- "Калчер, не одолжишь розовую сумочку?";
- "И почему я не родилась в богатой семье";
- "Это очень мило";
- "Калчер – королева моды".
Однако многие пользователи сети возмущены такими дорогими покупками для 2-летнего ребенка.
- "Что она будет делать с этими сумками?";
- "Ненужная трата денег";
- "Почему их так много? Она же просто ребенок. Будь умнее";
- "Когда люди борются за жизнь, она тратит деньги впустую";
- "Она даже не сможет их носить".
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