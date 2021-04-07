Популярна американська виконавиця Cardi B виховує доньку Калчер, якій 2 роки. Зірка опублікувала відео, де показала колекцію сумок, які купує дитині. Користувачі неоднозначно реагують на ролик.

У липні 2018 року американська реперка Cardi B та її чоловік Offset стали батьками донечки Калчер Кіарі Сефас. З того часу артистка не шкодує грошей на дівчинку та балує її дорогим брендовими речами й іншими подарунками.

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Колекція сумок доньки Cardi B

Реперка зняла відео та виклала його на особистій сторінці. В ньому вона показала безліч дорогих сумок, які придбала для 2-річної Калчер. Серед них є сумки від брендів Chanel і Dior.

Ось, що відбувається, коли Бог дав тобі дівчинку, про яку я завжди мріяла. Я купую більше для неї, ніж для себе,

– написала під роликом Cardi B.

Зазначимо, дівчинка має свій акаунт в інстаграмі, над яким працює зіркова матуся. Там вона публікує кумедні та миловидні домашні відео й фото, а також світлини Калчер у трендових образах та вбраннях від іменитих брендів.

Реакція мережі

Фоловери знаменитої реперки по-різному відреагували на відеоролик. Багато хто нормально сприйняв публікацію Cardi B або пожартував на цю тему:

"Мило";

"Не цікавишся усиновленням 34-річного? Запитую про себе";

"Калчер, не позичиш рожеву сумочку?";

"І чому я не народилась у багатій сім'ї";

"Це дуже мило";

"Калчер – королева моди".

Однак багато користувачів мережі обурені такими дорогими покупками для 2-річної дитини.