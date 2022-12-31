Віталій Козловський вперше підтвердив, що його роман з Раміною був фіктивним

Віталій Козловський і Раміна Есхакзай мали відносини у 2016 – 2017 роках. Та лише тепер співак зізнався, що їхні стосунки були фейком.

Український співак Віталій Козловський нарешті відкрив всю правду про його минулі стосунки з відомою блогеркою Раміною Есхакзай. Він ствердно відповів на запитання, чи був цей роман – фікцією.

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Роман Козловського і Раміни був фейком

Віталій Козловський розповів, що ініціаторкою всього стала саме Раміна, а їхні фіктивні стосунки закрутилися "самі собою". Але співак підкреслює, що диму без вогню не буває, можливо, натякаючи на справжні почуття.

Це довга історія. Але це було більше потрібно Раміні. Ми грали обидва, але скажу так, що немає диму без вогню. Зараз такий час, що будь-яка брехня – вона нецікава. І немає сенсу. Це те, що було, що залишилося за межами того часу, якого вже ніколи не повернути,

– сказав артист.

"Зараз ми не спілкуємось. Але вона мене підтримує, коли випускаю нову пісню. Вона завжди стежить. Вона завжди казала, що це фіктивна історія. Між нами був вогонь. Я дуже радий за неї сьогодні".

Якими були стосунки Раміни та Віталія

Перші чутки про роман Раміни, яка на той час була відомою завдяки участі в "Холостяку-5", та Віталія Козловського з'явилися у 2016 році. Вже наступного року він зробив пропозицію дівчині.

Пара вже почала готуватися до весілля, коли неочікувано блогерка покинула Козловського. Згодом вона поскаржилась на відсутність інтимного життя у стосунках й те, що співак начебто зізнався про іншу кохану.

Минулого року Раміна зізнавалась, що незадоволена тим, що колишній повісив на неї ярлик "екскохана Козловського", адже всього вона добилась самостійно.

Сам Віталій Козловський практично не давав чітких коментарів щодо розставання з Раміною. Лиш казав, що цієї людини нема в його житті більше.