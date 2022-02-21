"Був присутній, коли вперше побачила світ": Зібров ніжно привітав свою доньку Діану з ювілеєм

Український виконавець Павло Зібров опублікував в мережі ніжне привітання з днем народження своєї доньки Діани. Сьогодні дівчина та менеджерка артиста святкує своє 25-річчя.

Чверть століття тому 21 лютого у сім'ї Павла та Марини народилась донька Діана. Зараз вона працює у команді свого батька, де веде його соціальні мережі та розвязує усі питання з його піару. Чоловік вдячний їй та долі, що у нього виросла така розумна і талановита донька.

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Я був присутній, коли наше маленьке диво вперше побачило цей світ. І вже тоді вона була дуже схожа на мене. Роки промайнули дуже швидко: перші кроки, перші слова, школа, інститут. І вже доросла, красива, вихована, чуйна, чемна дівчина, моя гордість, мій помічник в роботі і мій порадник,

– написав розчулений артист.

Зібров додав, що разом з Діаною він – молодий, завзятий та веселий. Діана завжди веде його за собою в молодіжну культуру, заставляє завжди буди у формі та слідкує за його творчістю. "Наша мама спокійна, що передала мене в надійні руки розумної доні. Я дуже вдячний своїй Маринці за цей найдорожчий подарунок в житті", – зізнався виконавець.

Чоловік також опублікував кілька архівних знімків з донькою і показав, як вона виглядає зараз.

Павло Зібров поділився фотографіями з донькою / Фото з інстаграму артиста

Повний текст публікації Павла Зіброва:

"Сьогодні, 21 лютого в нашій родині велике свято – 25 років тому народилась наша донечка Діана, наше щастя, наша надія, наша велика любов!

Я був присутній, коли наше маленьке диво вперше побачило цей світ. І вже тоді вона була дуже схожа на мене. Роки промайнули дуже швидко: перші кроки, перші слова, школа, інститут. І вже доросла, красива, вихована, чуйна, чемна дівчина, моя гордість, мій помічник в роботі і мій порадник.

З нею я – молодий, завзятий, веселий. Діанка веде мене за собою в молодіжну культуру, заставляє завжди буди у формі, слідкує за моєю творчістю. Вона зі мною на всіх знімальних майданчиках, інтерв'ю, концертах. Наша мама спокійна, що передала мене в надійні руки розумної доні. Я дуже вдячний своїй Маринці за цей найдорожчий подарунок в житті.

Діаночка, дорога донечко!

Будь здоровою, коханою, щасливою.

Хай доля посміхається тобі.

Хай Гоподь Бог береже тебе під мирним небом нашої Неньки України.

З днем народження, моя єдина дівчинко, моя Любов, моя Діаночко!"